Technische dienst steekt Hof van Melijn eigenhandig in nieuw jasje

Eerste Brusselse whisky rijpt in Koekelberg: “Over drie jaar zal je kunnen proeven”

Bij brouwerij en distilleerderij ‘Tipsy Tribe’ in Koekelberg rijpt de allereerste Brusselse whisky op houten vaten. De whisky, in Amerikaanse stijl, zal over drie jaar te proeven zijn door het grote publiek. Intussen kunnen Brusselaars en bezoekers genieten van het overige assortiment van het echtpaar Aylin en Daniel Fastenau. Zo brachten ze eerder al verschillende biertjes, gin en vodka op de markt.