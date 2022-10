Stratenloop levert 11.467 euro op voor het goede doel

Afgelopen mei organiseerde de gemeente Tervuren voor zeven basisscholen in de omgeving een stratenloop. Hierbij liepen ruim 1.000 leerlingen zoveel mogelijk rondjes om geld in te zamelen. Met succes, want in totaal werd er 11.467 euro opgehaald voor ‘vzw Pirlewiet’, ‘Villa Fura’ en ‘Dimbalma voor Gambia’. Elke organisatie kreeg een cheque van zo’n 3.822 euro.