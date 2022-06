School van prinses Eléonore tijdje ontruimd na gasgeur: 500 leerlingen geëvacueerd

Tervuren Wipschie­ten sport voor ouderen? Jongeren blazen teloorgega­ne club uit 14de eeuw nieuw leven in

Eeuwenlang was wipschuttersclub Sint Hubertus een begrip in Tervuren, maar zowat acht jaar geleden viel de werking er helemaal stil. Tot nu, want enkele jongeren blazen de club nieuw leven in. Zaterdag hopen ze met een eerste try-out nieuwe leden te lokken. “De heropleving verliep niet zonder slag of stoot, maar nu zijn we klaar om de club opnieuw op de kaart te zetten”, klinkt het.

20 mei