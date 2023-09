Reuzenvereniging laat 75ste verjaardag niet onopgemerkt voorbijgaan: Reuzen trekken in stoet door straten

Brusse­laars strijden op De Brouckère­plein voor plek op Memorial Van Damme

Op het De Brouckèreplein in hartje Brussel werd zaterdagmiddag de Street 100m race georganiseerd. Brusselaars konden het er over een afstand van 100 meter tegen mekaar opnemen. De vier snelste mannen en vier snelste vrouwen lopen volgende week vrijdag in het Koning Boudewijnstadion een finale tijdens de Memorial Van Damme.