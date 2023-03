Restaurant met beste hamburger van Benelux heeft opvallende klant: Reina de vos komt op vrijdag en zaterdag eten

Van carnaval in de streek tot Aziatische popcultuur­beurs in Brussel: 5 tips voor een geslaagd weekend in Brussel, de Rand en het Pajotten­land

Het weekend staat weer voor de deur, en er valt weer heel wat te beleven in de buurt. Nog geen plannen voor het weekend van 4 en 5 maart? Wij bezorgen je maar al te graag wat inspiratie. Van carnaval in heel de streek tot een Aziatische popcultuurbeurs in Brussels Expo. Check hier onze tips voor een gevuld weekend in Brussel, de Rand en het Pajottenland.