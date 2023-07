Regenbuien, maar soms ook zon in Tervuren vandaag

CRISIS Festival duurt ook dit jaar twee dagen, al valt ticketver­koop op vrijdag tegen: “Daarom mag iedereen iemand extra meenemen”

Op vrijdag 14 en zaterdag 15 juli vindt de veertiende editie van het CRISIS Festival in Erps-Kwerps plaats. Voor de tweede keer een tweedaagse. Na het succes van vorig jaar is de vrijdagavond opnieuw betalend, al loopt de ticketverkoop nu niet zo vlot. Daarom krijgt iedereen die al een ticket kocht of nog eentje koopt er een gratis ticket bij. “Voor volgend jaar bekijken we nog wat we op vrijdag zullen doen”, aldus de organisatie.