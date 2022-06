Peuterbewegen, wandelingen én kunst: slotweekend ParkenParade bol van activiteiten

Op zondag is er een gegidste wandeling om 10 en 14 uur in het Park van Tervuren en het Bos Ter Munt. Wandelaars maken er kennis met de meest typerende dieren en planten. Tussen 13 en 14 uur is er een toelichting in het AfricaMuseum. De deelname aan de wandeling en het bezoek aan het AfricaMuseum zijn gratis, maar inschrijven is verplicht via naturazonien@hotmail.com. Daarnaast is er ook een geleide wandeling ‘Beeldig Tervuren in de Warande Beelden’. Deelnemers wandelen er langs dramatische scènes, fonteinen met musicerende dieren en herdenkingsmonumenten voor bekende en onbekende figuren. Het vertrek is zondag om 14 uur aan vrijetijdscentrum De Warandepoort. Reserveren via reservaties.tervuren.be/tickets.