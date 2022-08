Panquin-kazerne ondergaat metamorfose: luxehotel en 100-tal wooneenheden op komst

TervurenIn Tervuren is vrijdagmiddag de symbolische eerste steen van het ambitieuze project op de site van de voormalige militaire Panquin-kazerne gelegd. In het 250 jaar oude gebouw komen een viersterrenhotel en een gemeentelijk museum. In de nabije omgeving is dan weer plaats voor vier appartementsgebouwen met een honderdtal wooneenheden. “Dit is een absolute meerwaarde voor de lokale gemeenschap”, zegt burgemeester Charlier.

Het was voormalig burgemeester en huidig provinciegouverneur Jan Spooren die de herontwikkeling van de Panquin-site in Tervuren zes jaar geleden op gang trapte. Vrijdag werd uiteindelijk de symbolische eerste steen door zijn opvolger Marc Charlier (N-VA) en minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) gelegd. “De komende jaren worden het hoefijzergebouw en de orangerie, sinds 2004 officieel erkend als erfgoed, in ere hersteld”, verduidelijkt Kristof Vanfleteren, co-CEO van projectontwikkelaar ION. “Binnenin komt een viersterrenhotel met 108 kamers van de groep Martin’s Hotels. Er zullen 55 werknemers aan de slag kunnen. De gemeente Tervuren zal er dan weer een gemeentelijk museum in onderbrengen.”

Volledig scherm Een luchtbeeld van het hoefijzergebouw op de Panquin-site in Tervuren. © rv

In de wijde omgeving rond het hotel komen vier appartementsgebouw waarin plaats zal zijn voor zowat honderd wooneenheden en enkele kantoorruimtes. “In het project gaan we maar liefst 8.000 vierkante meter verharde ruimte omzetten in groen”, aldus nog Vanfleteren. Opvallend: alle toekomstige gebruikers van de site – zowel het hotel als de woningen - worden aangesloten op een fossielvrij warmtenet. Concreet worden op het Hoefijzerplein zowat honderd buizen 110 meter in de grond geboord. “In de winter kunnen we zo warmte uit de bodem onttrekken, waardoor de bodem afkoelt en die koude kunnen we in de zomer dan weer gebruiken om de gebouwen te verkoelen”, zegt Jeroen Rabaey, CEO van energiespecialist Noven.

Handel en horeca

Tervuurs burgemeester Marc Charlier noemt het project een meerwaarde voor de lokale gemeenschap. “Niet alleen omdat een derde van de appartementen voorbehouden was voor betaalbaar wonen voor onze eigen inwoners, maar ook voor de lokale handel en horeca is de komst van honderd extra woningen en een hotel goed nieuws”, vertelt hij. “Bovendien is dit dankzij de energiezuinigheid ook een belangrijk project wat onze klimaatdoelstellingen betreft. Dit is niet zomaar het zoveelste bouwproject in onze gemeente, maar wel een belangrijke stap in de ontwikkeling en modernisering van Tervuren.”

Volledig scherm Op de site komen in totaal zowat 100 woningen. © rv

“In 2014 heeft de laatste militair dit gebouw verlaten en sindsdien staat het pand leeg”, liet minister Diependaele weten. “En een gebouw dat leeg staat, geraakt in verval met als gevolg dat we een stukje van onze geschiedenis en identiteit dreigen te verliezen. Een nieuwe invulling geven aan gebouwen en zo de continuïteit verzekeren, is dus essentieel en dat stimuleren we graag.”

De eerste bewoners zullen eind 2024 hun intrek in de wooneenheden - 90 procent is ondertussen al verkocht - kunnen nemen. In diezelfde periode willen ook het Martin’s Hotel en het gemeentelijk museum de deuren openen.

Volledig scherm Minister Diependaele (uiterst rechts) legde de symbolische eerste steen op de Panquin-site. © Marc Baert

