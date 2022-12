Open Tervuren heet voortaan Democraten Tervuren: “We willen afstand nemen van traditionele partijstructuren”

“Met onze naamsverandering willen we afstand nemen van de traditionele partijstructuur”, aldus Geyns. “Het belang van nationale partijen bij gemeenteraadsverkiezingen is de laatste jaren fors afgenomen. We zien daarom ook niet in waarom we onder de vlag van Open Vld voort moeten doen. Dat we afstand van de blauwen nemen, betekent evenwel niet dat we niet langer een liberale partij zijn. Integendeel. Maar we willen het op onze eigen manier doen.”