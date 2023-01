Ongeval op Binnenring ter hoogte van het Leonardkruispunt richting E411: half uur file vanaf Sint-Stevens-Woluwe

Jette Ongeval op Buitenring ter hoogte van Jette richting Halle: een uur file vanaf Sint-Ste­vens-Wolu­we

Er is een ongeval gebeurd op de Buitenring rond Brussel ter hoogte van Jette richting Halle. De linkerrijstrook is er versperd. Het is ondertussen al een uur en 11 minuten aanschuiven vanaf Sint-Stevens-Woluwe.

