Onderzoek naar restauratie van betonnen olifant aan de gang

Het beeldhouwwerk van Albéric Collin bestaat uit gewapend beton. Hij maakte het voor de wereldtentoonstelling in Brussel in 1935. Sinds 1938 staat de betonnen olifant aan het museum in Tervuren. De olifant staat altijd in weer en wind en is een beschermd monument dat onderhouden moet worden. “De studie ving vorige week aan en zal zo’n vier maanden in beslag nemen. Medio 2023 kan de restauratie starten”, klink het bij Regie der Gebouwen.