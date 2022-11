Omwonenden zien fietssnelweg door park van Tervuren niet zitten: “Weg rust en weg veiligheid”

Brussel/Rand Van ZW.ART tot Aan Tafel: bij deze 7 zaken proef je van de veganisti­sche keuken in Brussel, de Rand en het Pajotten­land

November is de maand van de ‘Try Vegan Challenge’. Daarmee wil men iedereen aansporen om meer plantaardige maaltijden te eten. Wil je het zelf eens proberen, of ben je al langer vegan en op zoek naar iets nieuw? Onze redactie zocht 7 fijne adresjes uit in Brussel, de Rand en het Pajottenland waar vegan op de kaart prijkt. Van Taiwanees in Brussel tot burgers in Dilbeek: laat je verrassen door een variatie aan gerechten.

17 november