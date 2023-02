Omleidingen door aanleg FIBER-net van Proximus

De werfzone wordt ingericht in de Klarastraat en in de Duisburgsesteenweg tussen de Klarastraat en de Hertenbergstraat. In die werfzone wordt al het gemotoriseerd verkeer verboden. Fietsers en voetgangers zullen dankzij een veiligheidszone wel nog door kunnen. Woningen blijven te voet bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden wordt er ook in de Kasteelstraat geen gemotoriseerd verkeer toegelaten. Doorgaand verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via het park, terwijl zwaar verkeer een omleiding via Vossem en Duisburg zal moeten volgen.