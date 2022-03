Oekraïense vluchtelingen zullen boven vaccinatiecentrum opgevangen worden

“Na de oproep van de provinciegouverneur naar gemeenten om collectieve opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen te creëren, zijn we intern op zoek gegaan naar geschikte locaties”, zegt Tervuurs burgemeester Marc Charlier. “Belangrijk daarbij is dat het om gebouwen gaat die zo weinig mogelijk gebruikt worden. En dus belandden we bij de voormalige gebouwen van de FOD Financiën aan de Museumlaan. Daar bevindt zich momenteel het vaccinatiecentrum, maar de tweede verdieping staat leeg en is dus geschikt om Oekraïense vluchtelingen op te vangen.”

Oude Jongensschool

De gemeente zal nu zorgen dat er sanitaire installaties komen, net als bedden of veldbedjes. “Op die manier willen we klaar zijn tegen het moment dat de hogere overheden vluchtelingen toewijzen aan lokale besturen”, aldus nog Marc Charlier. “In de gebouwen van de FOD Financiën zal plaats zijn voor dertig Oekraïners en ook in de Oude Jongensschool in Duisburg, die amper gebruikt wordt, zullen evenveel vluchtelingen opgevangen worden. Voorts gaan we nog op zoek naar aanleun- of assistentiewoningen die leeg staan en waarin we Oekraïners een plek kunnen geven.”