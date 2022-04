Nutswerken zorgen in paasvakantie voor hinder in centrum

Fase 1 loopt van 4 tot en met 6 april en betreft de Jezus-Eiklaan tussen de Cypressenlaan en de Ortar De Pauwstraat. Gedurende die periode wordt het doorgaand verkeer omgeleid via de Brusselsesteenweg, Tervurenlaan en het centrum. Het woonzorgcentrum Zoniën blijft wel bereikbaar via de Hippolyte Boulengerlaan. In de tweede fase – op 7 en 8 april – wordt er gewerkt in de Tabakbergstraat, de Paardenmarktstraat, de Vestenstraat, de Ortar De Pauwstraat en de Jezus-Eiklaan. Op beide dagen wordt het doorgaand verkeer via de Hoornzeelstraat, Bergestraat, Hertenbergstraat, Duisburgsesteenweg en het centrum gestuurd.