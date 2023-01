Nog één keer op de planken en dan is het einde verhaal voor toneelkring Willen is Kunnen: “Nood aan jong bloed, maar dat vinden we niet”

TervurenEind april staan de vijf spelende leden van de Tervuurse toneelkring Willen is Kunnen voor de allerlaatste keer op het podium. De toneelkring met een rijke geschiedenis maakte in 1973 na een lange pauze een doorstart, maar daar komt nu dus een einde aan. “Het merendeel van onze spelende leden is 70-plusser en jong geweld staat duidelijk niet te springen om lid te worden”, treurt voorzitter Jean-Pierre Leonard.

Eigenlijk had de toneelvereniging uit Tervuren nu al niet meer bestaan. “Klopt, want we wilden onze afscheidsvoorstelling drie jaar geleden al brengen, tot het coronavirus roet in het eten gooide”, aldus Jean-Pierre Leonard (71), die niet alleen voorzitter is, maar ook produceert, regisseert én zelf op het podium staat. “En dus hadden we toen maandenlang voor niets gerepeteerd. De leden vonden het echter wat sneu om de stekker uit de vereniging te trekken zonder afscheid te hebben genomen van het publiek en dus staan we eind april toch nog eens op de planken met het toneelstuk ‘Mijne maat staat op straat’.”

Jongere vrouw

Drie maanden voor het gezelschap het beste van zichzelf geeft, legt Jean-Pierre Leonard de laatste hand aan de productie. “En dan kan ik eindelijk zelf mijn tekst instuderen (lacht). We hadden dit jaar trouwens even een probleem door de hoge leeftijd van onze spelers, want we hadden ook één jongere vrouw nodig voor het stuk. In 2020 hadden we iemand gevonden, maar zij haakte wegens omstandigheden af voor de voorstelling van eind april. Uiteindelijk stemde een voormalig lid in om uitzonderlijk nog één keer op de planken te staan.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Een beeld van één van de vorige voorstellingen van de Tervuurse toneelkring. © rv

Quote In onze glorieja­ren stonden we steeds met een twaalftal mensen op het podium, nu blijven we nog met slechts vijf over. En dat zijn op één iemand na allemaal 70-plus­sers. We hadden gehoopt dat vers jong talent onze toneel­kring een toekomst zou geven, maar dat is niet het geval Jean-Pierre Leonard

Maar nadien is het dus definitief afgelopen met Willen is Kunnen. “Dat bezorgt me een dubbel gevoel”, geeft Leonard toe. “Enerzijds is het bijzonder jammer dat het einde nadert, anderzijds is het ook een soort van opluchting. Als je ziet hoeveel werk ik weer heb om dit stuk klaar te krijgen, dat is niet meer te doen op mijn leeftijd. Dat gedeelte van het toneelspelen zal ik zeker niet missen (lacht). Maar uiteraard vind ik het jammer voor ons vaste publiek dat zij ons na april niet meer aan het werk zullen zien.”

70-plussers

En zo komt er ook een einde aan de jarenlange geschiedenis van de toneelvereniging. “Het exacte oprichtingsjaar van de vereniging ken ik niet, maar we weten wel dat de toneelkring al redelijk oud is”, zegt de voorzitter nog. “Na een lange pauze kwam er in 1973 een heropstart. Ikzelf ben sinds 1980 onafgebroken lid. In onze gloriejaren stonden we steeds met een twaalftal mensen op het podium, nu blijven we nog met slechts vijf over. En dat zijn op één iemand na allemaal 70-plussers. We hadden gehoopt dat vers jong talent onze toneelkring een toekomst zou geven, maar dat is niet het geval. Dat zie je trouwens in wel meerdere verenigingen gebeuren. We gaan nu nog één keer alles geven en dan houdt het jammer genoeg op.”

De voorstellingen vinden op donderdag 27, vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 april plaats in CC De Warandepoort in Tervuren. Alle voorstellingen starten om 20.30 uur, die van zondag om 15 uur. Inkomkaarten zijn verkrijgbaar bij de spelers en via j.p.l.shop@skynet.be.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.