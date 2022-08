Na ruim 8 maanden is Jazzfontein hersteld, al spuwen dieren voorlopig nog geen water

Tervuren/Overijse Twee jaar was hij weg uit het onderwijs, maar nu keert Peter Van den Berge terug als directeur in het GITO: “Enorme uitdaging”

Midden 2020 diende hij nog zijn ontslag in als gemeenteraadsvoorzitter in Overijse omdat hij zijn job als leerkracht in het GITO in Tervuren inruilde voor een functie als beleidscoördinator van het intergemeentelijk samenwerkingsverband VrijeTijd-Druivenstreek, maar nu keert Peter Van den Berge terug naar de school. Hij wordt er op 1 september directeur. “Ik wil ervoor zorgen dat de onderwijskwaliteit nog verbetert.”

