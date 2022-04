Na paasvakantie enkele dagen hinder door heraanleg verhoogde kruispunten Moorselstraat

Voor doorgaand verkeer geldt een omleiding via de Leuvensesteenweg, de Grensstraat, de Mechelsesteenweg en de E40. Plaatselijk verkeer wordt enkel toegestaan in de Moorselstraat tussen de Waalse Baan en de Tiendagwandstraat, in de Groenlaan, in de Nachtegalenlaan, in de Moorselstraat tussen de grens met Sterrebeek en de Streekstraat, in de Boslaan, in de Edelweisslaan, in de Bosdelle, in de Waalsebaan en in de Moorselboslaan.