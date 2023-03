Na drie dagen onnodige chaos en vlammende mails van gemeente is Proximus eindelijk gestart met nutswerken Leuvensesteenweg

“Proximus liet ons recent weten dat er deze week dringende werken uitgevoerd zouden worden op de Leuvensesteenweg tussen de Waalse Baan en de Sint-Pauluslaan”, zegt schepen van Openbare Werken Werner Aerts (N-VA). “Omdat we wisten dat de omleidingen voor het zwaar verkeer en bussen van De Lijn richting Leuven voor chaos in de dorpskern van Vossem zouden zorgen, vroegen we nog om de werken uit te stellen naar een schoolvakantie. Maar dat bleek wegens de hoogdringendheid niet mogelijk. De werken moesten absoluut deze week uitgevoerd worden. En dus waren we bijzonder verrast toen er maandag geen arbeiders te zien waren. Toen dat ook dinsdag het geval was, hebben we contact opgenomen met Proximus en daar verzekerde men ons dat er vanaf woensdag gewerkt zou worden.”