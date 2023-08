Muziek, rommelmarkt en kermis op Grute Plattoofeesten

Als zelfs voor robotmaai­er het gras al te hoog is... Voetbal­club KM United moet trainingen afgelasten door staat van velden in Everberg

Bij voetbalclub FC KM United zitten ze met de handen in het haar, want doordat het gras op de terreinen op de site in Everberg zo hoog staat, moesten de trainingen van dinsdagavond afgelast worden. De gemeente legt de schuld bij de onderhoudsfirma. KM United-voorzitter Peter Froidmont is teleurgesteld. “Wat moeten de ouders van onze spelertjes wel niet denken?” Maar er lijkt nu toch een oplossing in de maak.