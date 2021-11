Meerdere meldingen van man die vrouwen in zijn bestelwagen probeert te dwingen: politie opent onderzoek

Tervuren/KortenbergDe lokale politie onderzoekt een mogelijke poging tot ontvoering in Moorsel, een deelgemeente van Tervuren. Daar zou een man in een witte bestelwagen geprobeerd hebben om een meisje van 16 jaar mee te lokken. Op sociale media duiken intussen getuigenissen over nog andere pogingen van de man waarbij hij jongeren benaderde.

De klacht die de politie in Tervuren binnenkreeg, komt van een 16-jarig meisje. Zij stond dinsdagochtend omstreeks 9 uur in Moorsel op de bus te wachten, aan de halte Watertoren. Daar zou een witte bestelwagen gestopt zijn, waarop de bestuurder haar meermaals vroeg om in te stappen. Het meisje weigerde uiteraard en kon aan haar belager ontsnappen toen de bus opdaagde.

De moeder van het 16-jarige meisje deelde het verhaal ook op sociale media, en kreeg daar bijval uit het nabije Kortenberg. Zo zou in Vrebos afgelopen maandagavond een meisje van 17 omstreeks 18.30 uur een gelijkaardige ervaring gehad hebben. “Ze was gewoon aan het wandelen met de hond, toen er plots een bestelwagen traag naast haar begon te rijden”, doet haar moeder het verhaal. “De bestuurder bleef haar de hele tijd aankijken. Maar ze heeft die blik niet beantwoord, en is blijven doorlopen. Ze had ook niet door hoe slecht de bedoelingen van die man mogelijk waren. Pas toen ik haar vertelde wat er in Moorsel gebeurd was, vertelde zij me wat zij meegemaakt had.”

Vreemde interactie

Nog op sociale media meldde een 47-jarige vrouw dat ook zij een tijdje geleden aangesproken werd door een man in een witte bestelwagen. “Dat was op zaterdag 23 oktober”, klinkt het. “Ik was rond het middaguur aan het wachten op de bus, op de Leuvensesteenweg in Kortenberg. Een man vroeg me de weg naar het kantoor van een bedrijf in de buurt. Nadat ik hem aanwijzingen gegeven had, vroeg hij me om in te stappen. Hij zou me wel even afzetten, maar dat heb ik geweigerd. Hij vroeg het nogmaals en toen de bus arriveerde, was hij plots een pak minder vriendelijk. Daarna heb ik pas beseft hoe vreemd de interactie was.”

Ook de feiten uit Kortenberg zouden gemeld zijn aan de lokale politie. Dat korps was woensdagavond evenwel niet meer bereikbaar voor commentaar. In de zone Voer en Dijle, waar Tervuren onder valt, is wel een onderzoek gestart. “We zoeken aanknopingspunten via camerabeelden, getuigen,...”, klinkt het. “Maar momenteel is er nog geen verdachte in beeld.”