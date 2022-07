Magische muziekvoorstelling Mea Natura

Overijse Gezinnen kunnen eindelijk wat vaker zwemmen in Begijntjes­bad: openings­uren in zomervakan­tie uitgebreid

Eén nieuwe redder en een hoop jobstudenten zorgen ervoor dat het Begijntjesbad in Overijse tijdens de zomer weer wat vaker de deuren kan openen. En dat is vooral goed nieuws voor gezinnen, want zij konden er de voorbije maanden wegens een tekort aan redders amper zwemmen. Wat de situatie na de zomervakantie zal zijn, is echter nog koffiedik kijken…

28 juni