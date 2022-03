Leerlingen planten 600 bomen en struiken op oud tramspoor aan de Kleine Ham

Brussel Op huizen­jacht in... de Europese wijk in Brussel: “Hier vind je echte art-nouveaupa­rel­tjes”

Op zoek naar een nieuwe stek? Of gewoon nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen? Of waar de mensen willen wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale specialist. Deze week trekken we naar een ietwat atypische Brusselse buurt, althans wat betreft de huizenmarkt: de Europese wijk. “We hebben de indruk dat ook hier de vraag het aanbod begint te overstijgen.”

5 maart