Laadpaalplan moet wildgroei aan elektrische laadpalen voorkomen

Vandaag telt Tervuren 17 laadpalen voor elektrische wagens. Over zeven jaar moeten dat er 208 meer zijn. Via het Vlaams webloket vlaanderen.be/laadpaal kan elke burger sinds enkele maanden een publieke laadpaal aanvragen wanneer hij of zij volledig elektrisch rijdt, maar thuis geen laadpaal kan installeren en er in de directe omgeving van de woning geen staat. Daarom heeft Tervuren nu al bepaald in welke straten laadpalen welkom zijn en in welke niet. Elke aanvraag zal hieraan getoetst worden. Daarmee wil de gemeente voorkomen dat er een wildgroei aan laadpalen komt. “Het kan namelijk niet de bedoeling zijn dat er op voetpaden een wirwar van draden en palen ontstaat”, zegt schepen van Mobiliteit Bram Peters (Groen+). “De voetpaden hebben vandaag al te veel hindernissen en dat willen we niet erger maken.”