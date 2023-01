Kunstenaars kunnen zich inschrijven voor ArTiesTenToer

Brussel App FixMyS­treet al bijna 180.000 keer geraad­pleegd sinds lancering: “Meerder­heid gebruikers is tevreden”

FixMyStreet (FMS), de app van NetBrussel waarmee inwoners problemen in hun woonomgeving kunnen signaleren, blijkt druk gebruikt. Sinds de lancering in 2013 kwamen er al bijna 180.000 interventievragen binnen. VUB-criminologen Iris Steenhout en Lior Violinz zullen daarom onderzoeken of de app aan de verwachtingen van de Brusselaars voldoet.

