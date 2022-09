Klimaatvriendelijke koekjes bakken, een workshop rond energiebesparing en optredens: dit heeft Green Deal Festival in petto

Hoe kan je voedselverliezen vermijden? Hoe maak je klimaatvriendelijke koekjes? En – brandend actueel – hoe kan je op energie besparen?: het zijn slechts enkele van de vele vragen waarop het Green Deal Festival in Tervuren een antwoord wil geven. Nu zondag vindt het festival plaats in De Zevenster en op het evenementenplein ernaast. Het is ondertussen de tweede editie. “De organisatie ligt in handen van Transitie Tervuren, een instantie die concrete initiatieven rond duurzame transitie wil bevorderen”, zegt, Fons Feekes, medeorganisator van het Green Deal Festival. “Sinds 2018 organiseren we allerlei evenementen, maar we merkten dat de opkomst wat mager was en dus besloten we een festival te organiseren om meer mensen te bereiken. De eerste editie stond aanvankelijk op 26 maart 2020 gepland, maar twee weken voordien brak het coronavirus uit. Uiteindelijk werd het hele evenement verplaatst naar 2 oktober vorig jaar. En nu zondag vindt de tweede editie plaats.”

Zero-waste koekjes

“Een heuse reeks Tervuurse organisaties en artiesten staan paraat om bezoekers te helpen en te inspireren om goed te doen voor het klimaat”, aldus nog Fons Feekes. “De bedoeling is om op een leuke en gemakkelijke manier te helpen om onze gemeente duurzamer te maken.” Medeorganisator Janneke van Veen legt uit op welke manier dat gebeurt. “Kinderen kunnen zero-waste koekjes leren bakken. Bij de workshop upcycling leren de kinderen hoe ze hun eigen voederhuisje maken. Voor grotere mensen hebben we coaches die tips geven om anderen positief te raken en te motiveren voor het klimaat. Mijn buurman geeft een workshop over bokashi, waarbij je fermentatie gebruikt om gekookte en andere voedselresten geurloos opnieuw om te zetten in organisch materiaal voor de bodem. Andere workshops gaan over voedselverliezen vermijden, klimaatvriendelijke tuinen, energie snoeien en veel meer.”

Vooral dat laatste is brandend actueel, beseft ook Fons Feekes. “Net daarom vond ik het zo belangrijk om de workshop rond energie besparen aan de affiche toe te voegen”, geeft hij toe. “Daarmee help je niet alleen het klimaat, maar de tips zijn ook goed voor de eigen portemonnee.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm In oktober vorig jaar vond de eerste editie van het Green Deal Festival in Tervuren plaats. © rv

Petitie

Op het Green Deal Festival is ook plaats voor muziek. Zo staan Sara So Far, Eli Goffan, Orion Walsh en The Low Impact Man, die zijn eigen jaarlijkse CO2-uitstoot van 10 ton naar 2,5 ton kon terugbrengen, op het podium. Tot slot gaan leerlingen van de Tervuurse secundaire scholen een petitie aan het schepencollege overhandigen waarmee ze vragen om mee aan tafel te mogen zitten wanneer het over het gemeentelijk klimaatbeleid gaat.

Het Green Deal Festival start om 14 uur en eindigt om 18 uur. De toegang is gratis. Deelnemen aan een workshop kost 5 euro. Inschrijven op voorhand is aangeraden via www.gdf-tervuren.be.

