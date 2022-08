Kayden zorgt voor eerste viergeslacht bij familie Somers

“Overgrootvader Maurice was zo fier dat er een viergeslacht is in de familie en dat hij dat nog kon meemaken”, vertelt Kimberly. Kayden is geboren op 16 april 2021 en werd in oktober van vorig jaar gedoopt. Toen is ook de foto van het viergeslacht gemaakt. Kayden poseert met papa Yannick, overgrootvader Maurice en grootvader Yvan. De drie jongste generaties wonen in Tervuren. Maurice is dan weer van Overijse.