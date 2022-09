“Jongeren mogen niet in verleiding komen om te gokken”: gemeente wil wedkantoor weg uit centrum, maar zal dat ook gebeuren?

Zaventem RESTOTIP. Bohemio, de hele wereld op een steenworp van het station van Zaventem: “Tijdens de coronaperi­o­de was reizen verboden, dus toveren we hier andere culturen op je bord”

Ze heeft eerst wat ervaring opgedaan in het restaurant van haar zus in Sint-Jans-Molenbeek en nu heeft de Turkse Kubra Ozen (25) haar eigen zaak geopend. Al twee maanden is ze de trotse uitbaatster van Bohemio op het Heldenplein in Zaventem. Het concept? Elke week de keuken van een ander land naar de luchthavengemeente halen. “Mensen moeten het gevoel hebben dat ze op reis zijn”, klinkt het.

15 september