“In beschermd cultuurhistorisch landschap mag je niet zomaar ontbossen”: Natuurpunt dient bezwaar in tegen verkavelingsplannen

VossemEen vastgoedmakelaar wil in een beschermd cultuurhistorisch landschap aan de oostelijke ingang van het Park van Tervuren een verkaveling op drie percelen realiseren, maar dat zint Natuurpunt Druivenstreek niet. Er moeten immers bomen gekapt worden en dat is volgens de vereniging verboden. “De aanvraag hangt op juridisch vlak met haken en ogen aan mekaar”, klinkt het.

Natuurpunt Druivenstreek heeft een bezwaarschrift ingediend tegen de plannen van een vastgoedmakelaar om een verkaveling neer te poten op drie percelen in de buurt van de oostelijke ingang van het Park van Tervuren in de Smisstraat in Vossem. “De firma tracht munt te slaan uit een verkavelingsvergunning uit de jaren 70 en waarvoor het nodig is om waardevol parkbos te kappen”, fulmineert Sam Bennekens, voorzitter van Natuurpunt Druivenstreek. “Dit bos is een belangrijke ecologische schakel die het Park van Tervuren koppelt aan het Twaalf Apostelenbos en een stapsteen vormt naar het Moorselbos.”

1,2 hectare

De vastgoedmakelaar voorziet voor de ontbossing van zowat 1,2 hectare in Vossem wel een aanplant van een nieuw bos in Kortenaken. “Maar daardoor verliest Tervuren dus wel bosoppervlakte”, klinkt het. “En dat is totaal in tegenspraak met de doelstelling van het gemeentebestuur om van Tervuren een bosrijke gemeente te maken die een waardig onderdeel vormt van het in oprichting zijnde ‘nationaal park Brabantse Wouden’. Voorts investeert het gemeentebestuur ook 1 miljoen euro belastinggeld voor de aankoop van bouwgronden aan de bronnen van rivier De Voer om die te bebossen ter uitbreiding van het Zoniënwoud. Een goede zet, want meer bos is nodig in de strijd tegen de klimaatopwarming. Het zou dan ook compleet absurd en volledig in tegenspraak met de beginselen van zorgvuldig bestuur zijn om even verderop de omgekeerde beweging te maken, louter ter verrijking van een enkeling.”

Quote Wij kunnen ons niet voorstel­len dat het gemeentebe­stuur er nog maar aan zou durven denken om dergelijke van de pot gerukte plannen goed te keuren terwijl zo duidelijk is dat ze de juridische toets niet zullen doorstaan Sam Bennekens van Natuurpunt Druivenstreek

Natuurpunt Druivenstreek diende dan ook een bezwaarschrift in tegen de plannen en rekent op het gemeentebestuur om het project tegen te houden. “Want behalve principiële bezwaren zijn er ook juridische argumenten om de aanvraag af te wijzen”, gaat Bennekens verder. “Zo is de verkavelingsvergunning uit de jaren 70 vervallen. Daarnaast staat in het Koninklijk Besluit dat de bescherming van dit onderdeel van het Park van Tervuren regelt dat het voor betreffende percelen verboden is om de vegetatie te wijzigen. Ontbossen kan hier dus helemaal niet. Bovendien werden de regels van de milieueffectenrapportage niet gerespecteerd, wat maakt dat het schepencollege van rechtswege zelfs verplicht is de aanvraag onontvankelijk te verklaren. Wij kunnen ons niet voorstellen dat het gemeentebestuur er nog maar aan zou durven denken om dergelijke van de pot gerukte plannen goed te keuren terwijl zo duidelijk is dat ze de juridische toets niet zullen doorstaan.”

Advies

Schepen van Ruimtelijke Ordening Bram Peters (Groen+) wil nog niet op de feiten vooruitlopen. “Simpelweg omdat het dossier nog loopt”, vertelt hij. “Onze diensten zullen de plannen grondig analyseren en zullen ook de bezwaarschriften bekijken. Op basis daarvan zal het schepencollege een advies krijgen, waarna we over de vergunning zullen beslissen. Meer kunnen we hier voorlopig nog niet over kwijt.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.