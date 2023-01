Hinder in Nieuwstraat, deel Brusselsesteenweg en deel Peperstraat door aanleg glasvezelnetwerk

In de Nieuwstraat wordt de volledige rijbaan een vijftal dagen ingenomen. Er zal een parkeerverbod in de hele straat gelden en ter hoogte van de werf wordt de straat geknipt. Gemotoriseerd verkeer is tijdens de werkuren verboden en moet omrijden via de Brusselsesteenweg, Wijngaardstraat en Peperstraat. Buiten de werkuren is dat niet het geval. Er wordt enkel buiten de uren van de schoolstraat gewerkt en voor de fietsers en voetgangers wordt een veilige doorgang langs de werfzone geregeld.