Gloednieuw niet-alcoholisch drankje Herbird is nieuw Vlaams-Brabants streekproduct

Kevin (37) en Eldrid (33) Vindevogel zijn broer en zus. Hij woont in Tervuren, zij in Kortenberg. Afgelopen zomer brachten ze samen Herbird op de markt. “Hoewel we al langer met het idee speelden om iets dergelijks te maken, kreeg het idee vooral tijdens de coronacrisis vorm”, vertellen de twee. “Afgelopen zomer hebben we uiteindelijk 8.000 flesjes van ons gloednieuw drankje op de markt gebracht. Het bestaat uit appel en rabarbersap. De nodige kruiden zorgen dan weer voor de frisse smaak. Waarom we voor rabarber en appel gekozen hebben? We wilden echt met streekproducten werken. Heel wat frisdranken worden met citroen of andere citrusvruchten gemaakt, maar die worden hier niet geteeld.”