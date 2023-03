Gezinsbond organiseert paaseitjeswandeling tijdens paasvakantie

De wandeling, waaraan je gedurende de hele paasvakantie kan deelnemen, start en eindigt op het Pastorieplein in Vossem. Onderweg moet jong en oud gekleurde paaseitjes zoeken. Op het antwoordformulier, dat deelnemers via de website van Gezinsbond Vossem kunnen downloaden, moeten de kindjes de gevonden eitjes in de juiste kleur inkleuren. Deelnemers vergeten dus maar beter geen stiften of kleurpotloden mee te nemen. De witte eitjes duiden de route aan. Wie alles gevonden heeft, kan het formulier vervolgens in de brievenbus in Treuveld 6 deponeren om kans te maken op een prijs.