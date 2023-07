Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Tervuren vandaag

Meer verpakkin­gen van Colruyt dan Coca-Cola uit kanaal gevist: “Als verdeler ook verantwoor­de­lijk voor zwerfvuil”

Gedurende 2,5 maanden onderzocht vzw Canal It Up van welke producenten de meeste verpakkingen in het kanaal terechtkomen. Uit de 2.000 opgeviste stukken afval, bleek het grootste deel afkomstig te zijn van Colruyt. Coca-Cola en Alma vervoegen de top drie. “Er wordt nog steeds te weinig gebruik gemaakt van herbruikbare verpakkingen”, stelt Pieter Elsen van Canal It Up.