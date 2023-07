Fase 3 riolerings­pro­ject Kouter­straat start op 31 juli: omleiding voor fietsers op F3

Op maandag 31 juli start de derde fase van het rioleringsproject in de Kouterstraat in Erps-Kwerps. Daarbij wordt een nieuwe gescheiden riolering in de Kerselarenstraat aangelegd. De werken hebben wel gevolgen voor fietsers op de F3-fietssnelweg.