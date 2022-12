Geplande asfalteringswerken door slechte weer uitgesteld

Brussel Wat valt er allemaal te beleven? Kan ik nog schaatsen? En hoe geraak ik er? Alles wat je moet weten over Winterpret in Brussel

Nog tot en met Nieuwjaar kan je op Winterpret in Brussel terecht om de gezellige kerstsfeer op te snuiven. Meer dan 200 chalets staan er op de kerstmarkt en er zijn tal van attracties. Maar wat valt er nog allemaal te beleven? Waar kan je best parkeren en tot hoe laat is alles open? Wij bundelden alle praktische info in een handig overzicht.

30 november