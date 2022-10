Gemeente zoekt huisraad voor Oekraïense vluchtelingen

Kraainem/Wezembeek-Oppem “Dubbele moord in Kraainem was één van de ergste dossiers die ik gezien heb”: korpschef Luc Breydels gaat na 37 jaar met pensioen

Na 37 jaar bij de politie neemt Luc Breydels (63) vandaag afscheid. Hij begon ooit als agent in Schaarbeek en eindigt zijn carrière als korpschef van de politiezone Wokra (Wezembeek-Oppem en Kraainem). Rustig uitbollen zat er evenwel niet in, want in de laatste maanden van zijn ambtstermijn werd Kraainem opgeschrikt door een gruwelijke dubbele moord, waarbij de lokale recherche van de politiezone alles op alles zette om de zaak op te lossen: “Het was frustrerend te moeten toekijken hoe de verdachte ons bijna ontglipte. En dat terwijl we van in het begin wisten dat hij betrokken was.”

9:19