Gemeente waarschuwt voor phishingmail: “Betaal zeker niet”

LEUVEN Verdachte van valse bommelding aangehou­den door onderzoeks­rech­ter

De man die woensdag voor onrust zorgde door telefonisch te melden dat hij explosieven had achtergelaten in Leuvense justitiepaleis is aangehouden door de onderzoeksrechter. Het gaat om een dakloze die gekend is bij de politiediensten.

17 maart