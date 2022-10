Fietspad langs Tervurenlaan moet twee weken na opening al hersteld worden: “Bandensporen vormen gevaar voor fietsers”

Leuven/Tervuren/Brussel 16,5 kilometer lange fietssnel­weg gaat Leuvense ring verbinden met die van Brussel: “Willen een zo fijnmazig mogelijk fietsnet­werk creëren”

Als alles volgens plan verloopt, dan zal je in 2025 van de Leuvense ring naar de Brusselse ring kunnen fietsen. De toekomstige fietssnelweg F29 zal beide snelwegen met mekaar verbinden via onder meer het Plateau van Duisburg en het Park van Tervuren. Er komen ook drie nieuwe fietsbruggen en een tunnel. “Dit is een belangrijke schakel in het functionele fietsroutenetwerk in Vlaams-Brabant”, zegt minister Lydia Peeters.

