Festival zkt. locatie: organisatoren ’t Festival gaan vol voor 13de editie, maar een terrein hebben ze nog niet

Ruim vijftien jaar geleden zag ’t Festival in Tervuren het levenslicht dankzij drie Tervuurse secundaire scholen, maar ondertussen is het evenement al uitgegroeid tot een driedaagse die vorig jaar zowat 8.500 feestvierders naar de Berg van Termunt lokte. Aan de vooravond van die twaalfde editie lieten de organisatoren nog weten dat de toekomst van het festival aan een zijden draadje hing. “Aangezien we niet meer de tieners van toen zijn en ondertussen een drukker leven leiden, is het niet evident meer om zo’n evenement uit de grond te stampen”, klonk het bijna een jaar geleden bij Andy Wouters, die mee aan de wieg van ’t Festival stond en nog steeds in het bestuur zit. “Of er een dertiende editie komt, hangt dan ook af van deze twaalfde editie.”

Maar nu hebben de organisatoren bekendgemaakt dat er ook dit jaar – op 5, 6 en 7 mei - gefeest zal worden. “Onze eerste driedaagse was een fantastisch succes”, aldus Wouters. “Zowel over de line-up van vrijdag, zaterdag als zondag kregen we heel wat positieve berichten. Vooral onze familiedag op zondag viel enorm in de smaak. En dus hebben we beslist om toch nog door te gaan.”

Zekerheid voor toekomst

Alleen, net als in het verleden is het ook nu weer zoeken naar een locatie. De Koninklijke Moestuin, de Markt, de Panquin-site en vorig jaar nog de Berg van Termunt: allemaal passeerden ze al de revue. En nu zit ’t Festival opnieuw zonder locatie. Daarom hebben de organisatoren een oproep gelanceerd in de hoop via inwoners van Tervuren alsnog een festivalterrein te vinden. “Belangrijk daarbij is dat het een locatie is waar het dorp niet lamgelegd moet worden door ons festival”, gaat Andy Wouters verder. “Dat was op de Markt bijvoorbeeld wel het geval. Ook moet er voldoende parkeergelegenheid zijn en – misschien wel het belangrijkste – willen we op die manier wat zekerheid voor de toekomst. Het zou leuk zijn moesten we die locatie zeker de komende vijf jaar kunnen gebruiken en dat we er zelfs indien nodig kunnen uitbreiden. Met de gemeente bekijken we momenteel nog een drietal pistes, maar wie weet komt dé oplossing wel van een inwoner? We zijn zelfs bereid om uit te wijken naar een buurgemeente, al hopen we wel in Tervuren te kunnen blijven.”

Quote We hopen ten laatste over enkele weken over een nieuwe locatie te beschikken zodat we stilaan met de grote voorberei­din­gen kunnen starten. We staan trouwens ook te popelen om onze line-up bekend te maken, want op vrijdag hebben we een absolute klepper kunnen strikken die nog nooit in Tervuren te zien was Andy Wouters

Oud-burgemeester Bruno Eulaerts (Democraten Tervuren) oppert om ’t Festival opnieuw op de Berg van Termunt door te laten gaan. “Misschien is dat toch wel een optie”, zegt schepen Sofie Lombaert (Groen+). “Op voorhand dachten we dat er in die periode volop aan het nieuwe gebouw van voetbalclub KV Tervuren-Duisburg gewerkt zou worden, maar aangezien het om een circulair pand gaat, bestaat de kans dat dat dan nog niet het geval is. Dat gaan we nu met de aannemer bekijken. Voorts zijn er nog enkele andere pistes die we bewandelen en we willen hier snel duidelijkheid over. Wat vast staat is dat we als gemeente er alles aan doen om het festival een locatie te geven. Ook wanneer dat net over onze gemeentegrens zou zijn, zullen we de organisatie blijven steunen.”

Park van Tervuren

’t Festival had haar zinnen ook op het Park van Tervuren gezet, maar dat ziet het Agentschap Natuur en Bos dan weer niet zitten. “We hopen ten laatste over enkele weken over een nieuwe locatie te beschikken zodat we stilaan met de grote voorbereidingen kunnen starten. We staan trouwens ook te popelen om onze line-up bekend te maken, want op vrijdag hebben we een absolute klepper kunnen strikken die nog nooit in Tervuren te zien was”, besluit Andy Wouters.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.