En de beste hamburger van de Benelux komt uit… Tervuren: “De jury noemde het een reis rond het smakenpalet”

TervurenNa een vierde plek in 2020 en een bronzen medaille in 2021 heeft Kurt Singulé van restaurant Copains uit Tervuren dinsdag goud gepakt op de ‘Best Benelux Burger’-wedstrijd. Zijn ‘Blue Bayou’ is dus een jaar lang de beste hamburger van België, Nederland én Luxemburg. “En dat terwijl ik enkele dagen voor de start van de wedstrijd nog voor een andere burger koos”, aldus een dolblije Kurt Singulé.

De Blue Bayou: een bruin broodje met rucola, geroosterde hazelnoten, baconjam, rode ajuin en champignon geflambeerd in Jack Daniëls-whisky, truffelmayonaise, gerookte ham, blauwe schimmelkaas en ‘black angus’-rundsvlees. Dat is een jaar lang de beste hamburger van België, Nederland én Luxemburg. En die burger kan je alleen proeven bij restaurant Copains in Tervuren, pal op de grens met Wezembeek-Oppem. Kurt Singulé en zijn team behaalden dinsdag in Nederland namelijk de gouden medaille op de ‘Best Benelux Burger’-wedstrijd. Na een vierde plaats in 2020 en een derde stek vorig jaar koos de jury unaniem voor de Blue Bayou. “En blijkbaar is het pas de eerste keer in de geschiedenis van het bestaan van de wedstrijd dat de vijf juryleden allemaal voor dezelfde burger kiezen”, zegt Kurt Singulé.

Opsteker

“Normaal gezien trekken de juryleden zich na het proeven van de 5 hamburgers die uit ruim 450 inzendingen de finale halen terug in een aparte ruimte om de inzendingen te bespreken, maar nu waren ze het tijdens hun wandeling naar die ruimte al met mekaar eens. (lacht) We waren naar Nederland getrokken in de hoop een tweede plaats te behalen, dus deze gouden medaille is een absolute opsteker.”

Volledig scherm De winnende hamburger: de Blue Bayou. © rv

Dat Kurt en zijn team dinsdag naar Nederland mochten, hebben ze te danken aan een mystery guest die enkele weken geleden de Blue Bayou kwam proeven in het restaurant in Tervuren en de burger vervolgens selecteerde voor de finale. “En dat terwijl ik eigenlijk van plan was om met een andere hamburger deel te nemen”, lacht Kurt Singulé. “Het ging om een burger die ik tijdens de hittegolf in de zomer maakte. Een ideale zomerburger, maar daardoor dus niet geschikt voor een wedstrijd die in oktober plaatsvindt. Dus besliste ik enkele dagen voor de komst van de mystery guest opnieuw met een wit blad te starten en iets volledig nieuws te creëren.”

Mooi in balans

En zo werd de Blue Bayou geboren. “In september zette ik de hamburger al een eerste keer op de kaart van Copains om na te gaan wat de klanten ervan vonden. Met de truffelmayonaise kan je namelijk al snel overdrijven qua smaak en van de blauwe schimmelkaas is niet iedereen fan. Maar de reacties waren lovend. Dat was uiteindelijk dinsdag ook bij de jury het geval. Daar zei men dat alles mooi in balans was en noemde men het zelfs een ‘reis rond het smakenpalet’. Zeer lovende woorden. Vanaf nu vrijdag zal de Blue Bayou dus een vaste plek op onze menukaart krijgen.”

Volledig scherm Allemaal lachende gezichten bij het team van Copains uit Tervuren na de zege op de ‘Best Benelux Burger’-wedstrijd. © rv

Behalve de eer en een gouden beker winnen Kurt en zijn team ook een jaar lang een foodtruck ter waarde van 13.000 euro. “Een geschenk uit de hemel, want we waren net zelf aan het overwegen om een foodtruck te kopen. Nu kunnen we al een jaar lang uittesten of het werkt”, aldus nog de uitbater van Copains, die ook eigenaar is van restaurant Het Spaans Huis in het Park van Tervuren.

“Of ik volgend jaar nog zal deelnemen aan de ‘Best Benelux Burger’? Ik heb altijd gezegd dat ik zou stoppen zodra ik de eerste plaats behaald heb, maar nu wil ik die gouden medaille toch verdedigen (lacht)”, besluit Kurt Singulé.

Volledig scherm Kurt en zijn team van Copains mogen een jaar lang deze foodtruck van 13.000 euro gebruiken. © rv

