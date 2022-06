Eindelijk weer braderie in Tervuren: gezellig kuieren langs honderdtal kraampjes

Wielrennen elites z/c Jonas Philips is eerste streekren­ner in Maleizen: “Gevolgen van klier­koorts zijn nog altijd voelbaar”

Zondag mocht Jonas Philips in Maleizen het podium op als beste streekrenner. De Vossemnaar sprintte vooraan in het peloton, maar moest in de finale wel vier vluchters laten gaan. Voor de renner van het Urbano Cycling Team is dit resultaat een leuke opsteker, want hij heeft enkele maanden in de lappenmand gelegen.

22 mei