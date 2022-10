Eerst een defect, dan waterschaarste en nu de energiecrisis: Jazzfontein zal dit jaar geen water meer spuiten

Zowat een jaar geleden kwam er plots geen water meer uit de Afrikaanse dieren op de rotonde van de Tervurenlaan en de Leuvensesteenweg in Tervuren. Oorzaak was een technisch defect. In augustus werd het euvel eindelijk verholpen, maar na een paar testdagen werd de fontein opnieuw stilgelegd door de waterschaarste in ons land. Na de vele regen is die schaarste ondertussen min of meer weggewerkt en toch komt er voorlopig geen water uit de fontein.