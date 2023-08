Druiven in een kerk, een ongewone combinatie...maar niet in Duisburg

Halfoogst­fees­ten in Huldenberg gaan van start: “Fakkelloop en de traditione­le dorpelin­gen­koers vormen het hoogtepunt”

De Halfoogstfeesten in Huldenberg staan in de startblokken en de organisatie trekt dit jaar alle registers open. Zowel voor jong als oud staan er tal van activiteiten en evenementen op het programma, met als hoogtepunten de 43ste fakkelloop en de traditionele dorpelingenkoers. “Vijf dagen lang sport, spel en plezier in Huldenberg”, vertelt Ellen Camp.