Dit is waarom de bekende Jazzfontein al een jaar droog staat: “Hopelijk spuwen dieren nog voor de zomer opnieuw water”

Mijntelco Problemen met je telecom? Deze klanten­dien­sten bezorgen je meer frustratie dan informatie

Bij problemen met je internetverbinding, tv of telefonie kan hulp nooit snel genoeg komen. Goed nieuws, want telecomoperatoren zijn verplicht om binnen de 2,5 minuten aan de lijn te komen. Maar er is natuurlijk meer dan dat. Welke operator scoort het best als het op klantvriendelijkheid aankomt en wie laat steken vallen? Mijntelco.be gaat door het rapport van het BIPT.

2 juni