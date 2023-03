Diplomaat Bart Ouvry volgt Guido Gryseels op als directeur van AfricaMuseum

Het was staatssecretaris Thomas Dermine (PS) die maandag bekendmaakte dat de Belgische diplomaat Bart Ouvry de nieuwe directeur-generaal van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika wordt. Van 2011 tot 2014 was Ouvry de Belgische ambassadeur in Kenia. In december 2016 werd hij de ambassadeur van de Europese Unie in Congo, maar twee jaar later werd Ouvry dat land uitgezet als tegenreactie voor de Europese sancties tegen het regime van toenmalig Congolees president Joseph Kabila. In 2019 ging hij als ambassadeur voor de EU in Mali aan de slag.