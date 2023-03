Dieven gaan aan de haal met terrasstoelen van ijssalon

Het was donderdagochtend dat eigenaar Aldo een leeg terras aantrof aan zijn ijssalon op de Brusselsesteenweg in Tervuren. In totaal namen de dieven acht terrasstoelen mee.

“Eerst dachten we dat het om jongeren ging. Maar acht terrasstoelen neem je natuurlijk niet zomaar mee”, zegt Aldo. Via Facebook deed het ijssalon een oproep in de hoop dat iemand iets opmerkte die nacht. “Helaas leverde dat niets op, dus ik vrees dat we onze meubels niet meer zullen terug zien. Met een aankoopprijs van 80 euro per stuk is dat een duur grapje.” Bovendien is het niet de eerste keer dat de zaak slachtoffer werd van diefstal.