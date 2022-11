Dieren spotten tijdens wandeling van Natura Zoniën

Brussel Concert­zaal AB zamelt 40.000 euro in tegen kansarmoe­de

In het voorjaar lanceerde de Ancienne Belgique haar campagne rond het Solidair Ticket. Via verschillende acties zamelt de concertzaal geld in zodat ook mensen in (kans)armoede een concert kunnen meepikken. Op iets meer dan een jaar tijd werd er zo meer dan 40.000 euro opgehaald.

11 november