‘Chefs on Wheels’ komen terug naar Tervuren

Tervuren Na ruim 8 maanden is Jazzfon­tein hersteld, al spuwen dieren voorlopig nog geen water

De Jazzfontein in Tervuren is na een technisch defect dat ruim acht maanden geleden ontdekt werd eindelijk hersteld. Maar voorlopig spuiten de dieren wel nog geen water. En daar is een geldige reden voor.

24 augustus