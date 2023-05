Bezoekers begraafplaats kunnen zelf bloemen plukken en op graf van dierbaren leggen

Vader reageert nadat dochter (4) aangerand wordt door klasgenoot­jes: “Ik kreeg te horen dat dit soort gedrag normaal is bij kinderen”

Je kleuter ophalen na een dagje school en te horen krijgen dat hij of zij op ongepaste wijze aangeraakt werd: een doembeeld van zowat elke ouder, en exact wat C. (46) overkwam. Hij werd maandag gevraagd om bij de directrice van het Sint-Niklaasinstituut in Anderlecht te komen, om daar te horen dat zijn dochtertje van 4 betast was door twee klasgenootjes. “Ik kreeg te horen dat dit soort gedrag normaal is bij kinderen. Ik was in shock.”