Bloemenpar­cours 'Bloeiend Brussel’ dit jaar in teken van René Magritte

De Stad Brussel lanceerde dinsdag de derde editie van ‘Bloeiend Brussel’ onder een wolkendek dat René Magritte had kunnen schilderen. De bloemenroute ontvouwt zich in 18 etappes, verspreid over het centrum van de hoofdstad.